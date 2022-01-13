شوبير أساسي وسليمان مستبعد.. تشكيل الأهلي والجونة في كأس الرابطة

أعلن جنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيلة فريقه لمواجهة الجونة التي يستضيفها ملعب السلام بالقاهرة اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس رابطة الأندية.

وشهد تشكيل الأهلي ظهور العديد من اللاعبين الشباب حيث جاء التشكيل الرسمي للأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد نصير - محمد المغربي - محمد هاني.

الوسط: محمد محمود – عبد الرحمن أشرف "مانو" – كريم فؤاد - محمود وحيد.

الهجوم: زياد طارق - حسام حسن - صلاح محسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء حارس المرمى حمزة علاء ومحمد أحمد شرقية ومحمد ياسر ومحمد فخري ومحمد أشرف وصالح نصر وأحمد سيد وأحمد أشرف وأحمد سيد غريب.

وخرج من القائمة وليد سليمان نجم الفريق بدون أسباب معلنة، بجانب الحارس الصاعد مصطفى مخلوف.

وأعلن رضا شحاتة المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لخوض المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

الدفاع: عمرو طارق – محمود الجزار – محمد نجيب.

الوسط: نور السيد – أحمد سالم صافي – عمرو بركات – عمرو سعداوي.

الهجوم: خالد قمر – كريم طارق – إسلام محارب.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس إسلام طارق ومحمود الشبراوي وإسلام رشدي وأحمد عامر ومحمد عبد الجواد وناصر ناصر وآلان كيامبادي وإسلام عبد النعيم وحسام غانم.