بنك ناصر الاجتماعي يعلن استمرار العمل بفروعه يومي الجمعة والسبت

عودة عمل خدماته بشكل طبيعي بعد الانتهاء من التحديثات

صرح محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي ان البنك يقوم حاليا بهيكلة قطاع الحاسب الآلي وعمل تعديلات و انظمة جديدة مما استدعي ايقاف بعض اعمال نظام الحاسب الآلي منذ الامس وحرصا من البنك علي تلبية وتحقيق خدمات العملاء وتيسير صرف مستحقاتهم فقد تقرر فتح فروع البنك في كافة انحاء الجمهورية والبالغ عددها 104 فروع يومي الجمعة والسبت 14و15 يناير على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عصرًا.

وأشار عشماوي إلى أن تأدية خدمة الصرف سيكون من خلال الفروع فقط مع استمرار توقف نظام الصراف الآلي وسوف يتم الإعلان عن موعد عودة عمل كافة خدمات البنك فور الانتهاء من التحديثات .

وأوضح عشماوي أنه تم تشكيل لجنة متابعة علي أعلي مستوي لمتابعة انتظام العمل بالفروع وتقديم الخدمات للعملاء علي أكمل وجه ومتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات والمرتبات والنفقة للعملاء بالجودة المطلوبة وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت وتتقدم ادارة البنك بالشكر للعملاء الكرام علي حسن مراعاة وتقدير الموقف