محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ فى حالة استعداد دائم لعقد كافة الفعاليات المهمة

قال خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، إن شرم الشيخ أيقونة السلام وتمتاز بأنها مدينة خضراء بعيدة عن التلوث وتغطيها الطاقة الشمسية .



وأوضح خالد فودة، خلال تقرير خاص ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية mbc مصر ، أن مدينة شرم الشيخ مستعدة دائما لعقد أى أحداث هامة ويتم رفع درجة الاستعداد فى حال عقد المؤتمرات ، لافتا إلى أن شوارع مدينة شرم الشيخ عامرة دائما بالزوار طوال العام .



وأشار خالد فودة ، إلى أن المحافظ ترفع حالة الاستعداد فى حال عقد المؤتمرات ويتم فتح غرف عمليات ومتابعة كافة الاستعدادت ويجدون متعة فى هذا الأمر خاصة فى حركة العمل والنشاط المتواصل ، لافتا إلى أن خليج نعمة أشهر مناطق شرم الشيخ ويتم تطويره باستمرار بالاضافة لعدد كبير من الفنادق المميزة .

