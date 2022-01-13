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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

أثلج صدور الأهالي

نائب بالتنسيقية يثمن استجابة الرئيس الفورية بإنشاء كوبري بديل لمعدية القطا

أحمد رمزي، عضو مجلس
أحمد رمزي، عضو مجلس النواب

 وجه النائب احمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي متابعته تفاصيل الحادث المأساوي الذى شهدته معدية " اشمون – القطا "، وتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.


وقال رمزي، في بيان أصدره، اليوم الخميس، أن قرار الرئيس السيسي، يعكس حرصه الدائم علي توفير حياة كريمة لكل المواطنين، وشعوره بحجم المأساة التي طالت أسر ضحايا معدية " أشمون – القطا "، مؤكدا علي أن قرار الرئيس أثلج صدور أهالي أشمون وقرية القطا بمحافظة الجيزة نظرا للمعاناة اليومية نتيجة تلك المعديات المتهالكة

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وطالب نائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بسرعة عمل حصر عاجل وفوري للمعديات الأكثر خطورة علي حياة المواطنين، وتحديد جدول زمني لتطويرها، ودراسة إنشاء كباري على النيل في المناطق التي بها كثافات سكانية ولا يصلح بها عمل المعديات، خاصة والتي تنقل عمال مصانع أو طلبة مدارس وجامعات. 


وشدد رمزي، علي ضرورة تحرك الجهات المعنية لوضع حدًا للمعديات غير المرخصة والمنتشرة في المحافظات، وعدم ممارسة نشاطها دون ترخيص في شرق وغرب النيل وعلى الترع العمومية.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته معدية "  أشمون – القطا "، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدراسة أنسب الحلول، والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة، للتسهيل على المواطنين، والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

أحمد رمزي مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب اشمون كوبرى

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