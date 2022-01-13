تضامن النواب: السيسي يؤسس لجمهورية جديدة قوامها الشباب وحياة كريمة

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن شباب مصر يعيش أزهى عصور التمكين منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الدولة، فقد عزز الرئيس مكانة الشباب باعتباره نصف الحاضر وكل المستقبل، و بسواعدهم يكتب الوطن تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها إلى أن الرئيس يثق فى شبابنا وفى عزيمتهم و حماسهم لتحقيق حلم بناء الدولة القوية الحديثة، وطن العزة والفخر والكرامة، وقد أثبتت التجارب وما يجرى من خلال المؤتمرات الشبابية أن مصر ثرية بشباب من ذهب قادر على الإبداع والابتكار ومواكبة التطور العالمى والنهوض بالوطن بالعمل والإنتاج والتأثير فى شباب العالم.

وأضافت، من يتابع ما يجرى فى المنتدى العالمى للشباب فى شرم الشيخ يدرك أن شباب مصر أساس بناء الجمهورية الجديدة، التي تصبوا لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم يعزز من قيم الحوار والعيش المشترك بين الجميع، من خلال طرح الرؤى والأفكار وتبادل الخبرات، كما يبعث برسالة سلام وازدهار إلى العالم.

وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن شباب مصر حصل على دعم كبير وغير مسبوق لم يكن سائدًا أو قائمًا طوال العهود السابقة إلا في عهد الرئيس السيسي ، بعدما وجد الشباب إرادة سياسية حقيقية لتمكينه وتأهيله.