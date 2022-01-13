عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تضامن النواب: السيسي يؤسس لجمهورية جديدة قوامها الشباب وحياة كريمة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن شباب مصر يعيش أزهى عصور التمكين منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الدولة،  فقد عزز الرئيس مكانة الشباب باعتباره نصف الحاضر وكل المستقبل، و بسواعدهم يكتب الوطن تاريخاً استثنائياً من العمل والبناء.

 

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها إلى أن الرئيس يثق فى شبابنا وفى عزيمتهم و حماسهم لتحقيق حلم بناء الدولة القوية الحديثة، وطن العزة والفخر والكرامة، وقد أثبتت التجارب وما يجرى من خلال المؤتمرات الشبابية أن مصر ثرية بشباب من ذهب قادر على الإبداع والابتكار ومواكبة التطور العالمى والنهوض بالوطن بالعمل والإنتاج والتأثير فى شباب العالم.

txt

الرئيس التنفيذي لبنك الطعام:«حياة كريمة» أول نقطة لقاء حقيقية بين المواطن والقيادات

txt

تفاصيل حفل خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور الرئيس السيسي

 وأضافت، من يتابع ما يجرى فى المنتدى العالمى للشباب فى شرم الشيخ يدرك أن شباب مصر أساس بناء الجمهورية الجديدة، التي تصبوا لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم يعزز من قيم الحوار والعيش المشترك بين الجميع، من خلال طرح الرؤى والأفكار وتبادل الخبرات، كما يبعث برسالة سلام وازدهار إلى العالم.

 

وأوضحت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن شباب مصر حصل على دعم كبير وغير مسبوق لم يكن سائدًا أو قائمًا طوال العهود السابقة إلا في عهد الرئيس السيسي ، بعدما وجد الشباب إرادة سياسية حقيقية لتمكينه وتأهيله.

شيماء محمود نبيه لجنة التضامن التضامن الاجتماعي مجلس النواب السيسي

ترشيحاتنا

بعد إصابة عبد المجيد عبد الله .. اكتشف أعراض وأسباب مرض منيير

مصر تبهر العالم.. تفاصيل فعاليات أربعة أيام من منتدى الشباب 2022

مصر تصدر مستحضرات تجميل بقيمة 311 مليون دولار خلال 2021.. بالأرقام

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول بين الأهلي والجونة في كأس الرابطة

كورونا في الوسط الفني: مديحة حمدى تنتظر قرار الطبيب وإدوارد يطلب الدعاء وتعافى هنا الزاهد

دعاء المطر والبرد الشديد الأكثر استجابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

إحالة أوراق والد حبيبة إلي المفتي لـ قتله طالب الرحاب ودفنه في الشقة

الشوارع اختفت.. أمطار غزيرة تضرب مطروح | شاهد

الكاف حول أزمة مباراة تونس ومالي: ننتظر رد الهيئات المسئولة

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني .. نوستالجيا

4 أبراج تحطم القلب ولا تبقى على الحب.. أغربها الحوت

عقده غريب .. حالة واحدة لـ رحيل كيروش مجانا عن تدريب منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذبحت خروفا أمام السينما.. ماجدة خير الله تكشف كواليس تعاونها مع مديحة كامل في 4 أفلام

مديحة كامل ما بين التمثيل والصوفية والحجاب والاعتزال.. محمد الباسوسى يكشف أسرارا لأول مرة عن الفنانة الراحلة I فيديو وصور

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

استراحة محارب.. اعرف مدة غياب أكرم توفيق عن الملاعب بعد إصابته بالرباط الصليبي

فيديو

رئيس الأركان يتفقد الكلية الحربية ويلتقي بالطلبة المستجدين وأسرهم

ذبح قطعي بالرقبة| تفاصيل قتل محام زوجته.. صرخ في الأهالي "قتلت مراتي"

بتوجيهات من الرئيس| مصر ترسل مساعدات لتنزانيا

ستكون النتائج كارثية.. كويكب مدمر يقترب من الأرض وناسا تكشف الموعد

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ