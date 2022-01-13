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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوكالة المصرية للتنمية : فتح أسواق بأفريقيا للشركات الناشئة .. صور

تعاون بين الوكالة
تعاون بين الوكالة الشراكة من أجل التنمية ومركز ليجاتم

استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفداً من مركز ليجاتم الأمريكي للتنمية وريادة الأعمال برئاسة "دينا شريف" المدير التنفيذي للمركز، وذلك بمقر وزارة الخارجية.


عرض الأمين العام الأنشطة التي تقوم بها الوكالة في إطار سعيها لدعم معدلات التنمية في الدول الإفريقية وتشجيع ريادة الأعمال، والأولوية التي توليها الوكالة حالياً لدعم الدول الإفريقية في هذه الموضوعات في ضوء إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في يناير من العام الماضي، وما تمثله من فرص واعدة لدعم معدلات الاستثمار والتجارة البينية بين الدول الإفريقية. 

كما استعرض التطور المحرز على الصعيد المصري في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأولوية التي توليها الحكومة المصرية لدعم هذه المشروعات في ضوء أهميتها في الارتقاء بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل.

وتطرق السفير محمد خليل كذلك لتعاون الوكالة مع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في فتح أسواق عمل لها بدول القارة، عارضاً لفرص التعاون بين هذه الشركات ونظيرتها الإفريقية بهدف تعزيز التكامل والاندماج في دول القارة.

ومن جانبه، أعرب الوفد الذي ضم عدداً من رواد الأعمال الشباب من مختلف الدول، عن سعادته بعقد هذا اللقاء وكذلك ترحيبه بالتعاون القائم مع وزارة الخارجية المصرية، كما أكد الوفد على تقديره للجهود المصرية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وسعي مصر لنقل خبراتها في هذا السياق إلى الدول الإفريقية.

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