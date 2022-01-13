الحقيقة منقوصة.. رد السيسي على "هل الدولة مقصرة في حق شعبها".. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سوق العمل في مصر يزيد كل عام ما يقرب من 800 ألف إلى مليون إنسان.

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم: "عندما نتحدث أن الدولة مقصرة في حق شعبها ولا توفر له فرص عمل لدرجة أن هناك بطالة في مصر فهذا يعني أن هناك تقصيرا في الحديث والحقيقة منقوصة، وهي أن الدولة لابد أن توفر من 800 ألف إلى مليون فرصة عمل".

وأشار الرئيس إلى أن "أي دولة في العالم حتى العالم المتقدم تستطيع أن توفر مثل هذا العدد من فرص العمل"، متابعا: “من يتحدث أن نسب الفقر في مصر عالية، هل يعلم أن الدولة بها 100 مليون والموارد الموجودة بها محدودة، كيف تستطيع الدولة أن تعظم موارد تتيح لها أن تجعل معدل دخل الفرد جيد”.

