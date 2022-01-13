الناس لو قالت لا هسيبهم وأمشي.. السيسي: مستعد أعمل انتخابات كل عام|فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للصحفيين الأجانب، قائلا:" أنا مستعد في كل عام اعمل انتخابات في مصر".



وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في لقاء مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، موجها حديثه للصحفيين الأجانب:" شرط واحد لإجراء الانتخابات كل عام في مصر وهو أن تدفعوا انتم ثمن تكاليف الانتخابات".



وتابع الرئيس السيسي:" مستعد اعمل انتخابات كل عام وتأتي كل المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والجامعة العربية ومنظمات المجتمع المدني وتقف على اللجان والناس لو قالت لا هسيبهم وامشي ".



