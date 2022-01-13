السيسي يزور جناح "معرض مصر سيناء" للحرف اليدوية بـ منتدى شباب العالم

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جناح "معرض مصر سيناء" للحرف اليدوية، والذي يُعقد ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم ، في ضوء جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية لضمان استفادة ومشاركة أهالي سيناء في العملية التنموية، وخلال الزيارة تحاور الرئيس مع أهالي وشيوخ القبائل وأسر شهداء سيناء المشاركين بالمعرض، حول متطلبات ومشروعات التنمية التي تحدث في سيناء.

وتعتبر "شركة مصر سيناء" إحدى الشركات التي تأسست بجهود أهالي سيناء، والتي تعمل في إنتاج المشغولات اليدوية وزيت الزيتون والبذور، ومختلف المنتجات السيناوية، وخلال الجولة، أجرى السيد الرئيس حوارًا مع عصام العرجاني، طيار مدني وأحد أبناء سيناء، حيث شرح الرئيس جهود شركة "مصر سيناء" التي راعت التوازن بين الجانب التنموي الانساني والاقتصادي للمشروع، ومنها إقامة مجمع مصانع "الجفجافة" ليوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالي سيناء.

كما تحاور الرئيس مع مجموعة من المشاركات بالمعرض، واستعرضن دور المرأة السيناوية ومشاركتها الفاعلة في التنمية، فيما وجهت نور جاسر، إحدى بنات سيناء وخريجة جامعة العريش ومنسق عام شركة مصر سيناء، الشكر للرئيس على الاهتمام بالمرأة المصرية وتمكينها اقتصاديًا، كما أشادت بدور المرأة السيناوية وقدرتها على الإبداع في المشغولات التراثية اليدوية لتتحول إلى مصدر رزق لها، يمكن تطويره على حسب احتياجات السوق.