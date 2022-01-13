السيسي: مستعدون للتعاون مع الجانب الإثيوبي..ونطالب بحصة مصر القانونية من مياه النيل..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كمية المياه التي تصل إلى مصر، لم تتغير منذ مئات السنين، على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان، مطالبا بحصة مصر القانونية في مياه النيل.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع المراسلين الأجانب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن مصر وصلت مرحلة الفقر المائي، مشيرا إلى ان نصيب كل فرد 600 متر من المياه، في حين كمية المياه للفرد التي حددتها الأمم المتحدة 1000 متر من المياه.

وتابع أننا مستعدون للتعاون مع الجانب الإثيوبي، كما أن مصر مستعدة للتعاون مع كافة دول حوض النيل، لحل المشكلة.

وأشار الرئيس السيسي قائلا "إحنا عايزين نعيش ومش هنحرم غيرنا أنه يعيش، مؤكدا أن حجم المياه على الهضبة الإثيوبية 900 مليار متر ، إضافة إلى أن حجم المياه المتجددة على الهضبة الإثيوبية 40 مليار متر.

لا تمثل سوى 10%

وأكد الرئيس السيسي، أن المياه التى تصل مصر والسودان لا تمثل سوى 10%، من إجمالي الكمية التي تصل لإثيوبيا.