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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحيلة ذكية..مراهق يسيطر على سيارات تسلا الكهربائية في 13 دولة

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

أدعى شاب، لم يتجاوز التاسعة عشرة من عمره، نجاحه في السيطرة على وظائف مختلفة لدى 25 سيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الكهربائية الفارهة «تسلا» عبر 13 دولة.

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وقال ديفيد كولومبو، وهو باحث متخصص في اكتشاف الثغرات الأمنية في البرامج وأنظمة التشغيل، إن نجاحه هذا لم يكن بسبب وجود ثغرات في تطبيقات شركة «تسلا» المدمجة داخل السيارات، وإنما جراء أخطاء ارتكبها أصحاب هذه السيارات.


وأعلن كولومبو نجاحه في اختراق أنظمة السيارات من خلال سلسلة تغريدات عبر تطبيق «تويتر» للتواصل الاجتماعي. 

 

وأوضح في تغريداته أنه استطاع معرفة ما إذا كان السائق موجوداً داخل السيارة أو خارجها، وتمكن من تشغيل المحرك عن بُعد وتحديد الموقع الدقيق للسيارة، وكذلك التحكم في وضعية الأبواب والنوافذ، إلا أنه لم يتمكن من التحكم في توجيه سير المركبة ولا تخفيض سرعتها بما يسمح بالحد من خطر وقوع حوادث تصادم.


وقال كولومبو: «ومع ذلك، أستطيع الآن إصدار الأوامر عن بُعد إلى أكثر من 25 سيارة تسلا في 13 دولة من دون معرفة أصحابها. 

 

وفيما يتعلق بما يمكنني عمله مع سيارات تسلا الآن، فإن هذا يشمل تعطيل خاصية الإنذار ضد السرقة والتحكم في الأبواب والنوافذ وبدء تشغيل السيارة من دون مفتاح».


وأشار كولومبو إلى أنه أبلغ مسؤولي أمن البيانات لدى شركة «تسلا» بالثغرات التي نجح في الوصول إليها واستغلالها.

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