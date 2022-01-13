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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات المفروضة على روسيا حتى 31 يوليو المقبل

أرشيفية
أرشيفية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على روسيا رسميا حتى 31 يوليو المقبل.

ونشر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الإلكتروني وثيقة جاء فيها: "قرر مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على قطاعات اقتصادية في روسيا لمدة 6 أشهر حتى 31 يوليو 2022".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا بالإجماع خلال قمة عقدت في ديسمبر الماضي، على تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا للضغط عليها في البدء بتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وتستهدف العقوبات الاقتصادية ضد روسيا المفروضة ضدها منذ أكثر من 7 سنوات العديد من القطاعات الحيوية في البلاد كالاقتصاد والطاقة والدفاع.

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وتأتي العقوبات في ظل احتدام التوتر بين روسيا والغرب، على خلفية توسع حلف الناتو شرقا تجاه الحدود الروسية.

وفي يومي 9 و10 يناير، عقدت روسيا والولايات المتحدة مشاورات في جنيف حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، وستعقد مشاورات أخرى في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في فيينا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية نشرت، في 17 ديسمبر الماضي، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.

وتتضمن الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف الناتو ضمانات إلى روسيا بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري. 

الاتحاد الأوروبي العقوبات روسيا الاقتصاد القطاعات

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