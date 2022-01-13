الرئيس السيسى ردا على صحفي مونتكارلو: عايزكم تدونا 30 مصنعا للسيارات

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على سؤال صحفية أجنبية، أن كل ما يشمل تصنيع زراعي هو قيمة مضافة، لافتا إلى أن تصدير محصول البرتقال على سبيل المثال في صورته الخام، يختلف عن تصديره كعصير أو مجفف، أو أشياء من هذا القبيل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال لقاء مع ممثلي الصحافة الأجنبية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، أن الصناعات التكنولوجية المكثفة، من القطاعات التي ستدر ربحا كثيرا وستعمل على تشغيل أيدي عاملة، موجها الحديث للصحفي طارق من مونتكارلو: "عايزكم تدونا 30 مصنعا لصناعة السيارات ومن هذا القبيل، يشغلوا الناس اللي عندنا عشان الناس دي تعيش، أديهم لينا وهندفع تمنهم".

وتابع: "ياريت تطالبوا بهذا المطلب من أصدقائنا في الدول الأخرى، لأني مقدرش أفرض عليهم ده، لأنهم في النهاية يحكمهم سياسات ونظرات اقتصادية ومعايير أخرى"، مضيفا في رسالة للسؤال عن حقوق الإنسان من قبل: "لكن بقول ما دام إنتوا مهتمين بينا كدة، ساعدونا أحسن".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم المشروعات التي تجري في مصر كبير جدا وفي كل الانحاء ويعمل به حوالي ٨ مليون مصري، مرددا: " هنفضل نشتغل لما نخليها بلد".



واضاف الرئيس السيسي خلال لقائه مع المراسلين الأجانب علي هامش منتدي شباب العالم،

" مش هتبقي بلد الا بينا كلنا حكومة وشعب"، لافتا إلي أنه يتم العمل علي تطوير التعليم وتجديد الخطاب الديني.



وأكد الرئيس السيسي، أن القضية ليست في الدين ولكن في فهمنا للدين، مؤكدا علي ضرورة التعليم المطور القائم علي الفهم وليس الخفط فقط.

ونوه الرئيس السيسي، الي ضرورة أيضا تطوير الدراما المقدمة أيضا للجمهور.