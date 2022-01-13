"أهلي 2003" يفوز على البنك الأهلي برباعية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، مواليد ٢٠٠٣، على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أدهم محمد «سيحا».

الدفاع: أحمد داوود - إبراهيم عبد الحكيم - عبد الجواد عبد الرحمن - إسلام عبد الله.

الوسط: عمر عبد الحميد - مصطفى أبو الخير - محمد حمدي - يوسف شريف - ميدو نبيل.

الهجوم: رأفت خليل.

وفي الشوط الثاني شارك مصطفى عويس بدلًا من يوسف شريف، وعبد الرحمن شريف بدلًا من محمد حمدي، وخالد خلف بدلًا من إسلام عبد الله، ويوسف نوفل بدلًا من رأفت خليل، وزياد أسامة بدلًا من عبد الجواد عبد الرحمن.

جاءت أهداف المباراة بالكامل في الشوط الأول، حيث افتتح ميدو نبيل التسجيل للأهلي في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، وأضاف يوسف شريف الهدف الثاني بمتابعة جيدة لكرة مرتدة من الحارس في الدقيقة ٢٢، وقلص البنك الأهلي الفارق، قبل أن يضيف ميدو نبيل الهدفين الثالث والرابع، مسجلًا «هاتريك»، حيث سجل الثالث من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة ٤٤، وسجل الرابع برأسية رائعة في الدقيقة ٤٧.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ٣٣ نقطة، ليواصل صدارة الترتيب، من الفوز في ١٠ مباريات والتعادل في ٣ مباريات، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على الشرقية للدخان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى غزل المحلة بسداسية نظيفة، وتعادل مع إنبي سلبيًّا، وخسر أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، وفاز على الإسماعيلي بهدفين لهدف، وعلى فاركو بنفس النتيجة، وتعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، وفاز على فيوتشر بهدف دون رد، وتعادل مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سيراميكا بخماسية نظيفة، وعلى المقاصة بثنائية نظيفة، وعلى المصري بثلاثية نظيفة، وعلى سموحة بهدفين مقابل هدف، وعلى البنك الأهلي برباعية مقابل هدف، مسجلًا ٣٢ هدفًا، مقابل ٩ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ كلًّا من سيد غريب مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا لحراس المرمى، ومحمد راشد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وطه محمد مخطط الأحمال.