نقيب الصيادين: البدء في تنظيم حوار مجتمعي لإنشاء صندوق مواجهة الكوارث

صرح أحمد نصار، نقيب عام الصيادين بأن عمليات الصيد مازالت متوقفة منذ أسبوع وسوف تستمر لعدة أيام أخرى، وذلك نظرا لعدم استقرار الأحوال الجوية المتقلبة وهذا التوقف حرصاً على أرواح الصيادين.

وشدد نقيب عام الصيادين، خلال بيان صحفي له، اليوم، على جميع الصيادين توخى الحظر في هذه الأيام وعدم المخاطرة وتعرض أرواحهم للخطر، مضيفاً «سوف تقوم النقابة بعمل حوار مجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية مع جموع الصيادين لأخذ رأيهم ومطالبهم في إنشاء صندوق مواجهة الكوارث المقرر إنشاؤه بالنقابة العامة لخدمة الصيادين».

وأشار «نصار» إلى أن النقابة تهدف إلى تقديم الدعم لجميع الصيادين في الحالات المختلفة التي يحتاجون فيها إلى المساعدة والدعم.