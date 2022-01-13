تعادل الفيحاء والفتح في الدوري السعودي

تعادل فريقا الفيحاء والفتح سلبيا ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وهو التعادل الخامس للفيحاء في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، فرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز السابع، فيما أخفق الفتح في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا بعد خسارتين متتاليتين امام النصر والرائد فصعد الى المركز الحادي عشر مؤقتا برصيد 17 نقطة بفارق الاهداف امام التعاون الذي يحل ضيفا على الهلال حامل اللقب السبت.

وكان الفيحاء صاحب المبادرة الهجومية، وسدد مالك العبد المنعم كرة قوية من على حدود المنطقة علت العارضة بقليل (10).

وجاءت أخطر الفرص لمصلحة الفتح الذي كان قريباً من التسجيل لولا براعة الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش في ابعاد كرة المغربي مراد باتنا بأطراف أصابعه الى ركنية (21).

ولاحت فرصة أخرى للفتح عندما تابع فراس البريكان كرة عرضية بجانب القائم (22).

وتهيأت فرصة ذهبية للفيجاء لافتتاح التسجيل مطلع الشوط الثاني عندما تلقى حسين الشويش كرة عرضية تابعها برأسه لكنها ارتطمت بالعارضة (55)، ورد الفتح بهجمة سريعة انهاها باتنا بتسديدة مرت بمحاذاة القائم (70).

وتستكمل المرحلة الجمعة بلقاءات الرائد مع الاتحاد، وأبها مع الباطن، والاتفاق مع الشباب.

ويلعب السبت ايضا الطائي مع ضمك، والنصر مع الفيصلي، والأهلي مع الحزم.