بكري: الحروب شغالة علينا.. وأعداء الدولة يخترعون قصة عن مصر كل يوم..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، "إن الدولة تعيد بناء المجتمع، مؤكدا أنه كنا على مدار سنوات طوال شبه دولة واليوم أصبحنا دولة قوية".

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي تسلم البلد في حالة صعبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ولكنه دائما يؤكد حرية الرأي والتعبير".

وتابع مصطفى بكري، أن هناك دولا وجهات تؤكد أن مصر لا يوجد بها حرية رأي، أقول لهم “شوفوا العنصرية اللي في بلدكم شكلها ايه”.

هناك أمل

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن “ الحروب شغالة علينا في كل إتجاه وكل يوم يخترعوا قصة عن مصر ونسيوا أن الشعب المصري خد درس عميق وعرفوا أنه مهما كانت الظروف والمشاكل نتيجة الإصلاح الإقتصادي الا أنه يعلم أنه هناك أمل وانه سيكون هناك حياه كريمة وسيكون هناك فرص عمل”.



