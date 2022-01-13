ميسي يعلن شفاءه من فيروس كورونا .. شاهد

أعلن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن شفائه من فيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر ليونيل ميسي صورة له من المنزل، وعلق عليها كاتبًا: “مساء الخير! كما تعلمون، لقد أصبت بـ COVID وأردت أن أشكركم على جميع الرسائل التي تلقيتها وأن أخبركم أن الأمر استغرق وقتًا أطول مما كنت أعتقد، لكنني تعافيت تقريبًا وأنا أتطلع حقًا للعودة إلى الملعب. لقد كنت أتدرب هذه الأيام للحصول على 100٪ ، تحديات جميلة جدًا قادمة هذا العام وآمل أن نتمكن من رؤية بعضنا البعض مرة أخرى قريبًا جدًا. شكرا!!!”.

وأعلن باريس سان جيرمان عن إصابة أسطورة برشلونة الإسباني السابق بفيروس كورونا رسميًا، وخضوعه للعزل الفردي في منزله.

وكشفت شبكة "أولي" الأرجنتينية، عن خضوع ميسي لاختبار الفحص للفيروس قبل يومين من نهاية شهر ديسمبر، والذي أعطى الأرجنتيني دلالات على إصابته بالفيروس بينما النتائج لم تكن حاسمة.

الأرجنتيني قام بعزل نفسه مع بداية ظهور الأعراض، حيث شعر بآلام في جسده والزكام، ولكن مع مرور الوقت أصبح بحال أفضل.

وسيعود ميسي يوم 15 من الشهر الجاري، حالما تصبح نتائج الفحص الخاصة به سلبية، حيث سيلعب أمام بريست في الدوري الفرنسي.

ويذكر أن الأرجنتيني تلقى جرعات اللقاح الثلاث، الأمر الذي لم يمنع عنه الإصابة بالفيروس المنتشر.