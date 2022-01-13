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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس : مستعد لعمل لجنة للوقوف على قوائم الاختفاء القسري والمعتقلين السياسيين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سؤال من صحفي أجنبي حول الانتقادات الموجهة لملف حقوق الإنسان في مصر خاصة التي تتحدث عن الأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين، قائلا: "أحضروا البيانات والأعداد الكبيرة وقوائم الاختفاء القسري التي تتحدثون عنها، ويتم عمل لجنة للوقوف عليها".

وأضاف "الرئيس السيسي"، خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم،: "مستعد لتشكيل لجنة من شباب المنتدى وتأخذ كافة البيانات التي يتم طرحها وتداولها عن أعداد  المعتقلين السياسيين والاختفاء القسري ويتم الوقوف على حقيقة ذلك وعند الانتهاء تقوم اللجنة بإعلان نتائجها على العلن".

احيانا تكون البيانات ليست دقيقة

وأوضح "الرئيس السيسي" : "اللجنة ستكشف هل ما يتم تداوله حقيقي أم لا"، مؤكدا: "أحيانا تكون البيانات ليست دقيقة، والموضوعات لا تكون كاملة".

وتابع "الرئيس السيسي": "هل انتوا بتحبوا شعبنا أكثر مننا.. خايفين على بلدنا أكثر مننا"، مردفا: "بلادنا عايزه تعيش والشعب عايز يكبر زي الباقي.. ومحدش يعيقنا ولا يعرقلنا.. ومحدش بيحب شعب مصر أكثر مننا ".

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