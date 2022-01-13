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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على نتائج مباريات اليوم في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة

ارشيفية
ارشيفية

خيم التعادل السلبي على مواجهة الأهلي وضيفه الجونة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ولم تنجح مساعي الفريقين في هز شباك أحدهما طوال 90 دقيقة من المباراة، ليكتفي كل فريق بحصد نقطة وحيدة.

وفي المجموعة ذاتها، اقتنص الإسماعيلي فوزا ثمينا 1 / صفر من ملعب مضيفه سموحة.

وارتدى عبدالرحمن مجدي ثوب الإجادة عقب تسجيله هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة الثالثة، فيما عجز الفريق السكندري عن هز الشباك طوال الوقت المتبقي من المباراة.

كما حقق المقاولون العرب انتصارا غاليا على ضيفه البنك الأهلي بنفس النتيجة.

ويدين المقاولون بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه محمد طلعت، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13، ليقود الفريق الملقب بـ(ذئاب الجبل) للثأر من خسارته 1 / 2 أمام البنك الأهلي في لقائهما بالدوري المصري خلال الموسم الحالي.

 

الأهلى الجونة أس رابطة الأندية المصرية الاسماعيلي سموحة

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