سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

أدى المنتخب الوطني تدريبه اليوم في الخامسة مساء بتوقيت الكاميرون ( السادسة في القاهرة ) على ملعب سيناج المخصص للتدريبات بمدينة جاروا الكاميرونية استعدادا للقاء غينيا بيساو يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة.

بعثة المنتخب الوطني أجرت اليوم المسحة الطبية للمباراة المقبلة بمعرفة اللجنة المنظمة للبطولة، فيما جاءت نتائجها سلبية بحمد الله لجميع أعضاء البعثة ، بينما يجري جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رئيس البعثة مسحته التالية يوم السبت المقبل.

ويعقد غدًا في الثانية إلا ربعا ( بتوقيت الكاميرون) المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم مباراة غينيا بيساو بحضور كارلوس كيروش وعمرو السولية ، فيما يؤدي الفريق تدريبه الختامي للمباراة غدًا على ملعب التدريبات نفسه في الخامسة مساء ( بتوقيت الكاميرون).

كما سيتم عودة أكرم توفيق إلى القاهرة على طائرة المشجعين يوم السبت القادم بعد إصابته وعدم تمكنه من استكمال البطولة.