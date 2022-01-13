تحت شعار «سينما المستقبل».. انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان العين السينمائي 23 يناير

تنطلق فعاليات مهرجان "العين السينمائي" في دورته الرابعة والتي ستقام في مدينة العين، تحت رعاية الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان في الفترة من 23 وحتى 27 يناير الجاري، تحت شعار «سينما المستقبل»، حيث يستمر المهرجان في تقديم وعرض باقة من أبرز الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية المتميزة، منها عروض أولى وحصرية على شاشات «العين السينمائي».

تفاصيل المهرجان

وأعلن عن تفاصيل الدورة الرابعة من مهرجان «العين السينمائي» الذي يحمل في جعبته هذا العام عدداً من المبادرات الجديدة والبرامج المختلفة واتفاقيات في خدمة «الفن السابع» في الإمارات، ليكون المنصة الأبرز لدعم صناع السينما والمواهب الإبداعية المحلية، وتقديم أفضل إنتاجات السينما في المنطقة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأول، حضره كل من عامر سالمين المري مؤسس ومدير عام المهرجان، وسعيد سالمين المدير الفني لبرنامج سينما العالم، وإيفان خضير مدير العمليات، وسلطان المري المدير التنفيذي لـ«سينما فيجين» الشركة المنظمة للمهرجان.