عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة الأخوة الإنسانية: نهدف لنشر قيم التعايش السلمي دون النَّظر إلى اختلاف الأديان

المستشار محمد عبدالسلام
المستشار محمد عبدالسلام أمين عام اللجنة الدولية للأخوة الإنس

قال المستشار محمد عبدالسلام أمين عام اللجنة الدولية للأخوة الإنسانية، والمستشار السابق لشيخ الأزهر الشريف، إنه على مدار عقود طويلة، اعتادت وسائل الإعلام الغربية تصوير الشرق بصفة عامة، والعالم العربي بصفة خاصة، على أنه منطقة يسودها التعصب والاضطهاد الديني، مؤكدا أنه لم تكن الأديان قطعًا المسبب الرئيس لهذه الصورة بقَدْر ما كانت الأجندات السياسية للقوى المتصارعة هي المسؤولة عن كثير من تلك الأوضاع البائسة التي تستغل الدين لتمرير مشروعاتها.

افتتاح كلية الدراسات العليا بهندسة جامعة الأزهر بقنا

وأشار عبدالسلام، إلى أن ذلك حدث لقرون طويلة منذ نشأ الصِّراع على المنطقة بين الإمبراطوريات، ونزوع القوى الكبرى آنذاك للسيطرة والضم ومحاولة كل منها أن تحكم وتتسيد العالَم، وأنتج هذا الصراع «السياسى» و «الإيديولوجي» مشروعات ذات طابع ديني يحدثنا عنها التاريخ.

مرصد الأزهر يصدر مؤشر العمليات الإرهابية لحركة "طالبان باكستان" لعام 2021

وشدد على أن الأديان ولا نصوصها لم تضع بذرة هذا الصراع ولم تغذه؛ بقَدْرِ ما استخدمت السياسة الأديان لتمنح صكوكًا لممارسات القتل والتهجير والاستيلاء على الأراضي، والدليل على براءة الأديان يمكن أن يتلمَّسه الناظر في كثير من المحطات التاريخية التي غلب فيها التسامح والتعايش بين البشر، وأزعم أن هذه المحطات هي الأصل، أما التنازع والاحتراب فهو الاستثناء.

وذكر المستشار محمد عبدالسلام، أنه وانطلاقا من هذه الفكرة خرجت دعوة «الأخوة الإنسانية» من العاصمة الإماراتية أبوظبي عبر الوثيقة التي وقعها الرمزان الدينيان الكبيران الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، كدعوة إنسانية خالصة بعيدًا عن أية توجهات أيديولوجية أو حسابات سياسية.

أضاف أن هذه الوثيقة التي قام على رعايتها وعنايتها وصياغتها وإعلانها كبير العائلة الكاثوليكية بابا الفاتيكان، وكبير العائلة المسلمة شيخ الأزهر لتكون نداءً عالميًّا للسلام والتعايش والتعارف، يستهدف كل البشر مؤمنين وغير مؤمنين.

ولفت إلى أنه وعلى إثر هذه الدعوة تشكلت «اللجنة العليا للأخوة الإنسانية» كذراع تنفيذي للوثيقة، وكهيئة دولية مستقلة مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة، تضم في عضويتها طيفًا واسعًا من المفكرين والدبلوماسيين ودعاة السَّلام في العالم المتنوعين ثقافيًّا ودينيًّا، بما يضمن لها التفرغ الكامل لمهمتها دون انخراطها في أي صراعات أو دعوات تنحرف بها عن هدفها الرئيس المنطلق من مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية.

وحول الانتقادات التي وجهت للديانة الإبراهيمية حسب زعم البعض، أكد المستشار محمد عبدالسلام، أن هذه الرِّواية "زائفة"، موضحا أن مجمع بيت العائلة الإبراهيمية المشترَك بين أتباع الأديان السماوية، والذي يضم كنيسة قائمة بذاتها، ومسجدًا قائمًا بذاته، وكنيسًا قائمًا بذاته، إلى جانب مركز ثقافي بيت العائلة الإنسانية.

تابع: قد استهدفت بعض مواقع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي – في العالم الغربي والعربي هذا المشروع النبيل بزعم خاطئ مفاده: أن المبادرة إنما هي محاولة لدمج جميع الديانات الإبراهيمية والترويج لـ"دين عالمي موحَّد"، حتى وصف البعض المشروع بأنه مشروع "كريسلام"، وهو مصطلح يجمع بين المسيحية والإسلام بطريقة تُهَوِّن من شأن الدِّيانتين.

وشدد على أن هذا الزعم أبعَدُ ما يكون عن الحقيقة، حيث إن بيت العائلة الإبراهيمية رمزٌ لاحترام التنوع الديني وخصوصياته، وليس محاولة لإذابة الفوارق والاختلافات بين الأديان أو محو الهُوِيَّة المتفردة لكل دِين.

موضوعات متعلقة

الفريق أحمد خالد: البحرية المصرية مسار لا يمكن تجاوزه عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة

دعاء السفر .. دعاء المسافر بالعربية والطائرة يزيد الرزق ويحفظ الأهل

دعاء الزلازل .. يحفظك من الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية

عبد الرازق توفيق يكتب: القمة‭ ‬الثلاثية.. ‬ والمسار‭ ‬الرابح

37 مستشرقا وقياديا يمدحون سيدنا النبي .. غاندي: الإسلام انتشر بعدل محمد وليس بالسيف.. زويمر : كان مصلحا قديرا ومفكرا عظيما ..برناردشو: يستطيع حل مشاكل العالم بما يؤمن السلام والسعادة للبشر

المولد النبوي الشريف .. ماذا قال مشاهير الغرب عن النبي محمد؟ كلمات من ذهب

تساؤلات عدة وردت إلى دار الإفتاء منها.. هل يجوز صيام يوم مولد النبي.. هل وثيقة التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. هل صلاة ركعتي التوبة تغفر الذنوب والإفتاء تجيب

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

ترشيحاتنا

إبعاد أشخاص بعينهم...إبراهيم حسن يهاجم مجاهد بسبب عقد كيروش

أول صور من عربات البوفية بعد إضافتها على القطارات الروسية الجديدة

بهاشتاج لا للعنصرية.. جماهير الأهلي تدعم بيتسو موسيماني

على طريقة كهربا .. حسين الشحات مطلوب في الدوري التركي واللاعب ينتظر موقف الأهلي

من نحن ... تعليق صادم لـ موسيماني عقب استبعاده من القائمة النهائية لأفضل ٣ مدربين في العالم

بدء التجهيز للنسخة الخامسة لـ شباب العالم.. تفاصيل من القائمين على المنتدى.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإسكندرية أكثر تضررا.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي عنيف.. ومصير الدراسة معلق

أسعار البنزين والسولار الجديدة.. التحريك الأول في 2022 خلال ساعات

قبل ساعات على إقرارها.. ثبات مرتقب لـ أسعار البنزين الجديدة في مصر

فرمان كيروش .. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا بيساو

السيسي يوجه رسالة للعالم.. هطلب من المصريين يتظاهروا فى الشوارع فى هذه الحالة ..فيديو

هذا الشخص هو قاتل وائل الإبراشي.. محامى العائلة يفجر مفاجأة ويصرح على مسئوليته.. فيديو

جريمة مكتملة الأركان.. تفاصيل اتهام طبيب وائل الإبراشي بإغتياله.. فيديو

محمد صلاح في ورطة.. لماذا غير ليفربول مخططاته فجأة وقرر التخلي عن هداف البريميرليج؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشابو يضرب من جديد.. محامي يذبح زوجته الطالبة الجامعية ويصرخ: «أنا قتلت مراتي»

عمره 17 عاما .. أصغر سفير مصري لمنظمة اليونيسف يبهر الحضور في شرم الشيخ

محمد صلاح في ورطة.. لماذا غير ليفربول مخططاته فجأة وقرر التخلي عن هداف البريميرليج؟

تفاصيل أحدث عروض مسرح مصر قبل عرضه غدا

فيديو

فيديوجراف.. على أغانٍ شعبية .. التحقيق في رقص مدرس وسط الطلبة

مكنش ينفع الشناوي يلعب.. شيماء البهنساوي: كيروش وضع تشكيل مصر غلط أمام نيجيريا.. فيديو

لم يقدموا المطلوب .. تصريحات وزير الرياضة عن خسارة المنتخب أمام نيجيريا

أزمة قلبية وسكر واشتباه كسر|فريق الإسعاف ينقذ 3 داخل منتدى شباب العالم|فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

المسنون وهيئة النقل العام

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام حائراً مع كيروش

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

اﻟﻤﺰﻳﺪ