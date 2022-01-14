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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي

مسئولة ب"انستجرام" في منتدى شباب العالم: تطوير وسائل الأمان لاحتواء الشباب والحفاظ على خصوصيتهم

تارا هوبكنز مديرة
تارا هوبكنز مديرة السياسة العامة في انستجرام

شاركت تارا هوبكنز مديرة السياسة العامة في انستجرام للشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، في الحادي عشر من يناير 2022، في جلسة بعنوان "مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي بعد الجائحة" في منتدى شباب العالم، المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، في مصر.

 

وركزت الجلسة في منتدى شباب العالم، التي حضرها أيضا وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، بشكل أساسي على كيفية الحفاظ على سلامة وخصوصية الشباب، خلال استخدامهم منصات التواصل الاجتماعي، وكيف أن ذلك سيحدد مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي.

 

 وأوضحت تارا في كلمتها أن Instagram ، شأنه شأن أغلب مواقع التواصل، هو منصة تم تطويرها خصيصا لاحتواء الشباب، موضحةً أن الشباب هم أحد أهم الفئات التي تستخدم التطبيق، حيث أنه بإمكانهم رصد وخلق التوجهات على التطبيق، كما أنهم يستخدمون التطبيق حاليا للقيام بالحملات الدعائية المختلفة، ولتسليط الضوء على قضايا مهمة ومحورية مثل التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وللتواصل مع المجتمعات العالمية، وإيصال صوت الفئات المهمشة والمهملة، ودفع النمو الاقتصادي، إضافة إلى تأسيس أعمالهم التجارية الخاصة، إضافة إلي الاستخدام الذي قد يكون هو الأكثر أهمية، من وجهة نظر هوبكنز، وهو نشر السعادة في عالمنا، الأمر الذي كان مهما لغاية خلال العاميين الماضيين، في ظل تفشي وباء كورونا.


وتضيف هوبكنز، خلال جلسة منتدى شباب العالم التي شهدت إقبالا واسعا، أن هذه الأسباب أوضحت Instagram أهمية خلق بيئة آمنة وذات تأثير إيجابي على المستخدمين، حتى نتمكن من بناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالدعم، بما في ذلك تقديم الأدوات والوسائل التي تم تطويرها خصيصا للحفاظ على أمان الشباب خلال استخدامهم Instagram، والمساعدة على منع التفاعلات غير المرغوب فيها بين المستخدمين. 

 

تضمنت هذه الأدوات التحقق من العمر، ومنع البالغين من المراسلة المباشرة للمراهقين الذين لا يتابعونهم، وإشعارات الأمان، وتجربة الخصوصية الجديدة كليا. 

 

وشرحت هوبكنز أيضا دليل الآباء والأمهات لاستخدام Instagram، وهي الخاصية الجديد التي قدمتها Instagram، حيث تتضمن موارد مفيدة للآباء والأمهات الذين يقومون بتربية وتشكيل وعي وكيان الأجيال القادمة، إضافة إلى شرح لوسائل الأمان المختلفة التي يقدمها التطبيق، إلى جانب شرح للمصطلحات الموجودة على Instagram، حتى يتسنى للآباء والأمهات التعرف على التطبيق بشكل أفضل واستخدامه مع أبنائهم.

 

 كما تم عرض سياسات Instagram التي تم استخدامها لرفع وعي الشباب، خلال الجلسة، والتي تضمنت تقديم العديد من أدوات الأمان عبر الإنترنت، لمساعدة المستخدمين على تجنب ومنع التفاعلات غير المرغوب فيها مع المتنمرين ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فيما يرونه، مثل خاصية تصفية التعليقات، والحظر، والإبلاغ، والكثير من الخواص الأخرى، كما أكدت Instagram أيضا لا تتسامح مع أي شكل من أشكال المحتوى الضار، كما أن Instagram تقوم حاليا بالاستثمار بكثافة في آليات مواجهة خطابات الكراهية والمعلومات المغلوطة. 

 

يذكر أن منتدى شباب العالم قد تم إطلاقه عام ٢٠١٧ في شرم الشيخ، كمنصة عالمية تجمع الشباب الواعدين من جنسيات وخلفيات مختلفة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا العالمية.

 

 يهدف المنتدى، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن همومهم وأفكارهم للمساعدة في تشكيل مستقبل البلاد.

منتدى شباب العالم انستجرام مستقبل التكنولوجيا شرم الشيخ الشباب

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