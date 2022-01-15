إنجازات حياة كريمة بأشمون.. الإنتهاء من تطوير مراكز شباب شطانوف والنعناعية وكفرالحما

أعلن سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية عن الانتهاء من ثلاث مشروعات جديدة بقطاع الشباب والرياضة بقري مركز أشمون ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موضحا أنه تم الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب شطانوف، والانتهاء من تطوير ورفع كفاءة مركز شباب النعناعية، بالإضافة إلي الإنتهاء من تطوير ورفع كفاءه مركز شباب كفر الحما.

وأكد أنه تم الانتهاء من هذه المشروعات في الموعد المحدد لها، موضحا أن الهدف من تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب هو المساهمة في ‏إعداد الشباب بدنياً وفكرياً ‏وتنمية ‏قدراتهم ومهاراتهم بما يخدم المجتمع، ويصبح مكاناً يليق بأهالي القري لممارسة أنشطتهم الرياضية والثقافية والإجتماعية وشغل أوقات فراغ الشباب بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع ، ليشعر المواطن أن المبادرة ستغير حياته للأفضل وتحقق طفرة هائلة في جميع القطاعات الخدمية .

وأشار سرور أن تسليم هذه المشروعات يمثل الإنجاز الثاني عشر لحياة كريمة بقطاع الشباب والرياضة بقري أشمون، موضحا أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت الرياضية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون.

وأكد علي المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها وتذليل كافة العقبات للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.