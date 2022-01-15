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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حبيت اتنين.. رواية جديدة لـ أسامة عبد العال في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدرت حديثا رواية "حبيت اتنين"، للكاتب أسامة عبد العال،  للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية يناير الحالي، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

رواية "حبيت اتنين" تحكي قصة حب وقع فيها شاب مع فتاة عشرينيه، إلا أنها لم تكتمل بسبب معوقات واجهتهما في الحياة، وقررا الإنفصال، حتى ألتقى بأخرى نشأت بينهما علاقة عاطفية، استمرت لسنوات، وانتهت بالزواج، حتى فؤجأ بحبيبته الأولى ظهر في حياته من جديد.

ويقول الكاتب أسامة عبد العال أن الرواية تعد العمل الثاني له، المقرر أن يشارك به في الدورة الجديدة من المعرض، مضيفا أن مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، فخر وشرف كبير بالنسبة له، أن يتواجد بين عمالقة الكتاب والأدب في الوطن العربي بمعرض القاهرة، خاصة وأنه في بدايته الأدبية، ومعرض الكتاب يعد من أهم المعارض الكبرى في العالم.

وأكد أنه يعمل على تطوير نفسه أدبيًا سواء من خلال القراءة والإطلاع، أو الكتابة حتى يستطيع أن يحقق ذاته في الأدب.

رواية حبيت اتنين للكاتب أسامة عبد العال معرض القاهرة الدولي للكتاب تكتمل بسبب معوقات بدايته الأدبية

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