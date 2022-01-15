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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أستاذ سياسات دولية : منتدى شباب العالم أصبح قوى ناعمة لمصر

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، إن منتدى شباب العالم أصبح أداة من أدوات القوى الناعمة المصرية تعتمد على التواصل والوصول إلى العالم، وحضور شباب العالم إلى شرم الشيخ أدي إلى تنوع ثقافى كبير جدا.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء السبت، أن القائمين على المنتدى اختاروا القضايا بحرفية شديدة، لافتًا أن المنتدي استطاع تخطي تحدي كورونا.

وأشار إلى أن مشاركة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق لدعم دور مصر في استضافة قمة المناخ 2022 كانت لافتة للنظر، كما أن مداخلات الأمم المتحدة والتداخل بين ما هو محلي وعالمي فتح خطوطا كبيرة للتواصل.

وأوضح أن الأمم المتحدة ومؤتمر التنمية المستدامة أكد أن تجربة مصر في حياة كريمة لافتة للنظر، خصوصًا وأن المبادرة تقترب من حل أي مشكلات.

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