تأهيل الترع .. مكاسب لمنظومة الري وللمزارعين وعنوان جوهري للتنمية المستدامة

تقوم وزارة الموارد المائية والرى بالعديد من المشروعات القومية الكبرى التى تساعد على سد العجز المائى منذ سنوات ومن أهم تلك المشروعات تأهيل وتبطين الترع.

تأهيل الترع

عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حالياً تحقق ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، وبما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول.

أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى ، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل ، بالإضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة واحتواء انتشار الأمراض ، بالإضافة للمردود البيئى والجمالى، مشيراً أنه يتم متابعة كافة العمليات التى يتم تنفيذها على الطبيعة لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.

تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٣٩١٣ كيلومتر بمختلف المحافظات ، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٤٠٨٧ كيلومتر ، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٨٢ كيلومتر تمهيدا لطرحها للتنفيذ ، لتصل إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى ١٠٦٨٢ كيلومتر ، كما تم طرح أعمال تأهيل مساقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر ، والانتهاء من تأهيل مساقى بأطوال ٤٢ كيلومتر ، وجار العمل في باقى الاطوال.

تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث في زمام 3.70 مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.

قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن مصر تعانى أزمة مياه بسبب الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه، ولذلك قامت وزارة الرى بمشروعات قومية عملاقة لمنع الإهدار فى الموارد المائية المتاحة وترشيد المياه منها مشروع تبطين الترع.

الدولة تستهدف تحويل 30 ألف كم من الترع

وأضاف " نور الدين" لـ "صدى البلد" أن الدولة تستهدف تحويل حوالي 30 الف كيلو متر من الترع ومن الطبيعى أن يستغرق الأمر عشر سنوات لكن الرئيس السيسي أمر بأن تتم فى ثلاث سنوات فقط لنستطيع توفير ما يقرب من سبعة مليارات متر مكعب على الأقل من هذه العملية، وتم رصد ما يقرب من 50 مليار جنيه مصري في الثلاث سنوات القادمة .

وأكد على أن تبطين الترع يساعد على وصول المياه لنهايات الترع والأراضى الموجودة حولها كما يساعد فى ترشيد كميات كبيرة كانت تضيع فى الحشائش ومسام الترع قبل التبطين .



وأشار إلى أن مشروع التحول للرى الحديث بتحويل الرى بالغمر إلى الرى الحديث سواء بالتنقيط أو بالرش أو بالمواسير المدفونة ، سيوفر من خمسة إلى سبعة مليار نتيجه تطوير الرى داخل الحقول إضافة إلى سبعة مليارات يتم توفيرها من تبطين الترع.

وأوضح أن هذه المشروعات من شأنها تقليل الفجوة بين المياه التى نستهلكها ومواردنا المائية بالإضافة للعديد من المشروعات الاخرى مثل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر وتقليل مساحات بعض الزراعات التى تستهلك المياه بكميات كبيرة مثل الأرز وقصب السكر وتقليل مساحات الموز خاصة الصيفى لأنه سريع التلف والمحاصيل عريضة الأوراق مثل الكرنب والقلقاس وغيرهما مما يوفر الكثير من المياه التى نحتاجها.