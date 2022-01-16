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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دعوى تطالب ببطلان عقد «كيروش» مع المنتخب

صدى البلد

أقام هاني الصادق، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الادارى، طالب فيها ببطلان العقد المبرم بين اللجنة الثلاثية التي أشرفت على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وبين البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني  للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وطالب المحامي خلال الدعوى، بإلزام كلا من حسن شحاته وحسام حسن بتقديم تقرير فني، يقيم مستوى المدير الفني كيروش ومعاونيه، حيث أنه بتاريخ 18 - 12 - 2021 قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعیین أحمد مجاهد رئيسا للجنة الثلاثية الجديدة في اتحاد الكرة، والتي ضمت في عضويتها، كلا من محمد الشواربي وأحمد عوض، لإدارة شئون الاتحاد حتى نهاية شهر يناير 2022، خلفا لـ عمرو الجنايني، لحين عقد انتخابات اختيار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضافت الدعوى: «وحيث أنه بعد توليه رئاسة اللجنة الثلاثية لم يقدم ما هو مأمول من نتائج ترضي الجماهير العريضة من الشعب المصري المحب لكرة القدم، حيث أن المنتخب المصري لكرة القدم لم يقدم مستوى كروي يليق بمنتخب صاحب الإنجاز التاريخي الأكبر في القارة الإفريقية، كونه الأكثر فوزا بالبطولات القارية، إلا أنه في عهد اللجنة الثلاثية، لم نجد منه إلا خيبة الأمل وسوء النتائج، سواء في البطولة الإفريقية الحالية، أو البطولة العربية السابقة التي خرج منها المنتخب المصري بعد سلسلة هزائم متتالية، وكان من أضعف الفرق»، على حد تعبيره.

وتابع في دعواه: «عينت اللجنة الثلاثية التي يترأسها أحمد مجاهد، الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب كارلوس كيروش مديرا فنيا، ومساعدا أجنبيا له، بالإضافة إلى باقي جهازه المعاون من محلل للأداء، وأخصائي للتأهيل، فضلا عن تعيين مترجم للكوتش لإمكانية التعامل معه».

 

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