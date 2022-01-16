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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الفرنسي يوافق على إصدار شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة

فرنسا
فرنسا

وافق البرلمان الفرنسي بشكل نهائي يوم الأحد على الإجراءات الحكومية الأخيرة للتصدي لفيروس COVID-19 ، بما في ذلك تصريح لقاح اعترض عليه المتظاهرون المناهضون للقاحات.

وصوت النواب في مجلس النواب الفرنسي بواقع 215 مؤيدا مقابل 58 ضده ، مما يمهد الطريق لدخول القانون حيز التنفيذ في الأيام المقبلة.

القانون الجديد، الذي واجه صعوبة في البرلمان حيث وجدت أحزاب المعارضة أن بعض أحكامه قاسية للغاية ، سيطلب من الناس الحصول على شهادة تطعيم لدخول الأماكن العامة مثل المطاعم والمقاهي ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة.

وحاليًا، يمكن للأشخاص غير الملقحين دخول هذه الأماكن بنتائج اختبار كورونا - كوفيد 19 السلبي الأخير. 

وقالت وزارة الصحة يوم السبت إن ما يقرب من 78٪ من السكان حصلوا على التطعيمات الكاملة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في أبريل ، لصحيفة لو باريزيان هذا الشهر إنه يريد 'إثارة غضب' الأشخاص غير المحصنين من خلال جعل حياتهم معقدة للغاية لدرجة أنهم سينتهي بهم الأمر بالحصول على لقاح كورونا.

وتظاهر الآلاف من المحتجين المناهضين للقاحات في باريس وبعض المدن الأخرى يوم السبت ضد القانون ، لكن أعدادهم انخفضت بشكل حاد عن الأسبوع السابق ، بعد تصريحات ماكرون.

وتقع فرنسا في قبضة الموجة الخامسة لـ كورونا حيث تصل الحالات الجديدة اليومية بانتظام إلى مستويات قياسية تزيد عن 300000. 

ومع ذلك، فإن عدد الحالات الخطيرة التي تضع الأشخاص في أجنحة العناية المركزة أقل بكثير من الموجة الأولى في مارس - أبريل 2020.

وحاليًا، يمكن للأشخاص غير الملقحين دخول هذه الأماكن بنتائج اختبار كوفيد 19 السلبي الأخير. 

وقالت وزارة الصحة يوم السبت إن ما يقرب من 78٪ من السكان حصلوا على التطعيمات الكاملة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي من المتوقع أن يسعى لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في أبريل ، لصحيفة لو باريزيان هذا الشهر إنه يريد 'إثارة غضب' الأشخاص غير المحصنين من خلال جعل حياتهم معقدة للغاية لدرجة أنهم سينتهي بهم الأمر بالحصول على لقاح كورونا

 

فرنسا الانتخابات الرئاسية مجلس النواب البرلمان لقاح كورونا اختبار كورونا كوفيد 19 COVID-19

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