تجديد تكليف مجدي عبد الله مديرا عاما للإدارة العامة للشئون الهندسية بالأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد تجديد تكليف كل من : المهندس مجدي عبد الله محمد أبو عيد بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية ، و خالد عبد المجيد إبراهيم دلال بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي.



وتنطلق يوم الخميس المقبل ولمدة ثلاثة أيام دورة : "أخلاقيات وآداب التعامل مع السوشيال ميديا" ، لنخبة من العاملين بالمديريات الإقليمية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ومستشفى الدعاة وهيئة الأوقاف المصرية وذلك بمعسكر أبي بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية.

وتضم قائمة المرشحين لحضور الدورة، الأسماء التالية:

أولا: المرشحون من المديريات الإقليمية

1. محمد حسن عبد العظيم القاهرة

2. محمد طه رمضان القاهرة

3. مصطفى عبد السلام القاهرة

4. محمد منصور محمد هبالة القاهرة

5. السيد علي السيد عمارة الجيزة

6. أحمد عبد السعيد محمد محمود الجيزة

7. محمد فوزي محمد شعبان الجيزة

8. خالد راضي خالد عبد الحميد الجيزة

9. طاهر أبو المجد أحمد بخيت القليوبية

10. منصور صبحي أمين علي القليوبية

11. علي عبد النعيم علي حسن القليوبية

12. حسام الدين عبد الفتاح سعد نصار الغربية

13. محمود الهلالي الهلالي عبد الصمد الغربية

14. مجدي عبد الرءوف الرفاعي الغربية

15. مكاوي حسين محمد حسين مكاوي الشرقية

16. محمد رجب صديق عبد الله الشرقية

17. أسامة إبراهيم عبد الله دعموس المنوفية

18. أسامة السيد محمد حسن سعفان المنوفية

19. وسام علي السيد متولي الإسكندرية

