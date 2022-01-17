محمد جاد: الحكومة تتابع أول بأول آخر التطورات الخاصة بكورونا

قال الإعلامى محمد جاد، إن الأجواء الشتوية التى نعيش فيها تساعد جداً على انتشار فيروس كورونا، والعالم كله يبذل جهود للحد من أثارة الكارثية.

وأضاف "جاد"، خلال تقديمة ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،الذى يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن المتحور أوميكرون يصف بأنه الأسرع انتشاراً تحديداً فى أمريكا وأوروبا.

وتابع محمد جاد، أن الحكومة المصرية تتابع أول بأول أخر التطورات الخاصة بالفيروس، وتطبيق الأجراءات الأحترازية.

وفى سياق آخر، قال الإعلامى محمد جاد مقدم برنامج صباح البلد ، إن متحور كورونا " أوميكرون " يعد أكثر شراسة وانتشار فى دول أوروبا والذى نتج عنه سرعة تحرك الدولة المصرية بتعديل البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا وهو مجهود كبير وعظيم تقوم به وزارة الصحة .

وطالب محمد جاد خلال تقديمه برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي ، المواطنين بتلقى لقاحات كورونا للوقاية من الاصابة بالفيروس خاصة أن اللقاحات مجانية .

وأوضح محمد جاد، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تعتبر الحائط الصد الأول لحماية المجتمع وتساهم فى تقليل أعراض الإصابة بالفيروس



