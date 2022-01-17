فرح سعيد: أعداد المصابين بالمتحور أوميكرون بدأت ترتفع من جديد

قالت الإعلامية فرح سعيد، إن أعداد المصابين بالمتحور أوميكرون بدأت ترتفع من جديد، مؤكدة أن الحكومة وأجهزة الدولة تبذل كل الجهود حتى توفر التطعيم بالمجان لكل المواطنين.

أضاف "سعيد"، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، الذى يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الدولة تسعى للتوعية المستمرة لاستخدام أكثر من وسيلة لتجنب الإصابة بتداعيات كورونا.

وأشارت فرح سعيد، إلى انه لابد من اتباع التعليمات وتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء أمس.



وفى سياق آخر، قالت الإعلامية فرح سعيد، إن الدولة المصرية تولي الشباب مسئولية واهتمام كبير خلال الفترة الحالية، وبالأمس الرئيس السيسي أكد أهمية الشباب في تقدم المجتمع.

وأضافت فرح سعيد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بالأمس رسالة للعالم، قائلا:" بناء الأوطان لن يتم دون سواعد الشباب".

وتابعت: "نتوجه بالشكر للرئيس السيسي لجعل منتدى شباب العالم لمنصة وتجمع سنوي يضم كافة شباب العالم"، مؤكدة أن النسخة الرابعة من المنتدى لن تنسى وستظل في الذاكرة إلى الأبد.