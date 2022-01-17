الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها حيال نزاهة النظام القضائي في جواتيمالا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن مخاوفها حيال نزاهة النظام القضائي في جواتيمالا.

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ ، أن تقديم المدعي العام في جواتيمالا طلبا رسميا لرفع الحصانة عن القاضية إريكا أيفان هو "محاولة سافرة لعرقلة التحقيقات في الفساد وإهانة لنزاهة المحاكم العليا في جواتيمالا".. مشيرة إلى أن هذا الإجراء ضد قاضٍ مستقل معترف به دوليًا يضعف دعامة الديمقراطية والنظام القضائي في جواتيمالا.

وأكدت "أن استقلالية القضاة في مراجعة القضايا وإصدار أحكام خالية من التهديد بالانتقام أو التأثير الخارجي هو أمر أساسي لسيادة القانون".