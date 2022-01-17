زي النهارده.. ذكرى ميلاد الأديب الراحل "يحيى حقي" | فيديو

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " تقريرا عن الكاتب الراحل " يحي حقي " والمعروف بـ رائد القصة القصيرة .

وجاء في التقرير أن اليوم هو يوافق ذكرى ميلاد الراحل " يحي حقي " ، والذي ولد عام 1905 في حي السيدة زينب ، وتلقى تعليمه الأول في كتاب السيدة زينب .

وانخرط الراحل " يحيى حقي " في دراسة الحقوق بجامعة " فؤاد الأول " ، وكان تخرجه منه عام 1925 ، وعمل في السلك الدبلوماسي .

وعمل " حقي " كمستشار في دار الكتب والوثائق القومية ، ومن أهم روايته " خليها على الله " و " صحي النوم " .

ومن أهم روايته التي تم تحويلها لفيلم عربي هي رواية " قنديل أم هاشم " ، والتي ناقش فيها ببساطة الصراع بين الحضارة والخرافة .

