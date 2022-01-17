كاتب صحفى: منظومة المواصلات فى عهد السيسي أصبحت آدمية.. فيديو

قال جمال حسين، الكاتب الصحفى، إن مشكلة مصر الحقيقة كانت فى منظومة النقل الجماعى السيئة للغاية، والخربة، وكان من الطبيعى أن كل مالك سيارة يستخدمها ليوفر على نفسه عناء المواصلات.

وأضاف “حسين”، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه مع بداية عصر الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت منظومة المواصلات أدمية ، وتولى الدولة اهتماما كبيرا جداً بمنظومة النقل.

وأشار الكاتب الصحفى، إلى أن ما شهدته مصر خلال عهد السيسى لم يحدث فى عهد أى رئيس جمهوريةآخر، سواء فى طفرة الطرق أو طفرة وسائل النقل.

وتابع الكاتب الصحفى، أنه كان يستقل القطار للسفر لمحافظة سوهاج ويستغرق الوقت معه حوالى 11 ساعة أما الآن فالأمر تغير وتبدل الحال إلى 5 ساعات سفر فقط.