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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: استلام 765 ألف طن قصب سكر من المزارعين حتى الآن

قصب السكر
قصب السكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إجمالي توريد قصب السكر التي تم لشركة السكر للصناعات المتكاملة من المزارعين خلال موسم التوريد الحالي حتى 16 يناير 2022 بلغ 765 ألف طن من قصب السكر، والتي أنتجت حتى الآن 71 ألف طن من السكر حتى الآن.

وبدأ موسم توريد قصب السكر منذ 28 ديسمبر الماضي ويستمر حتى آخر إبريل، وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية توريد خلال موسم الحالي 8.1 مليون طن قصب لإنتاج 851ر874 ألف طن سكر.

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وقررت الوزارة ، رفع أسعار توريد قصب السكر خلال الموسم الحالي لتبلغ 810 جنيهات مقابل 720 جنيها في الموسم الماضي.
 

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