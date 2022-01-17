لاكتشاف ورعاية الموهوبين.. بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة "حياة كريمة"

وقعت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية للتكامل والتنسيق المشترك فيما يتعلق بمحور التعليم وبناء الإنسان .

ووقع البروتوكول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمؤسسة.

من جانبه قال شوقي ، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة ، والتي تهدف الى دعم الفئات الاكثر احتياجا والأولى بالرعاية ، فان الوزارة تعمل على تنفيذ المبادرات الوطنية من خلال رسم السياسات ومتابعة وتقييم اداء التنفيذ والادارة ذات الكفاءة بالتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدني

واوضح الوزير ان الهدف من هذا البروتوكول العمل على وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين داخل المدارس في قرى المحافظات المستهدفة وتشكيل فريق عمل لرعاية فصول الموهوبين مدرب ومؤهل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ووزارة التعليم العالي ممثلة في الجامعات والأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب ، مشيرا الى ان الوزارة تهدف ايضا الى اكساب المعلمين استراتيجيات التعامل مع المواهب في ضوء مناهج وزارة التعليم وتعميق فهم معلمي الطلبة والموهوبين بالاخص بأنشطة المبادرة

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه تم إضافة مكون المدارس المصرية اليابانية إلى بنود الاتفاقية للعمل على تطوير التعليم بالقرى التي تستهدفها المبادرة من خلال العمل على تطبيق مهارات التوكاتسو على طلبة المدارس المستهدفة فضلا عن توصيل الانترنت بقرى حياة كريمة وتتولى الوزارة إعداد قاعدة بيانات الطلاب المحتاجين للتبني والدعم بالمراحل المختلفة في قرى حياة كريمة من الطلاب ذوي المستوى فوق المتوسط حتى الفائق

ومن جانبها اكدت اية عمر ان مؤسسة حياة كريمة تعمل على تعزيز سبل التعاون فيما يطبق بمحور التعليم وبناء الانسان تحت مظلة المشروع القومي والعمل بشكل تعاوني وتكاملي في اكتشاف ورعاية وتبني المواهب بالقرى المستهدفة ضمن إطار المشروع القومي وتقديم الدعم المادي للطلاب في كافة المراحل التعليمية من خلال الموارد المتاحة للمؤسسة ، وتقديم الدعم التكنولوجي للطلاب والتوعية الكاملة بما تشمله من حملات وتوعية للطلاب واولياء الامور على حد سواء وتبادل البيانات والمعلومات وتقارير متابعة الأداء والتعاون المادي باتفاق الطرفين وقياس اثر المبادرات على رضا المواطنين والمستهدفين

حضر توقيع البروتوكول الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشؤون المعلمين والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة واللواء يسري سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية ونيفين حمودة المشرف على وحدة المدارس المصرية اليابانية وهبة الشرقاوي وهند جلال عضوي المؤسسة