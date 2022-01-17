هيثم الحاج: 3 جنيهات سعر بعض الكتب في معرض القاهرة

كشف الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، أخر تطورات انطلاق معرض القاهرة، مؤكدا أن هناك مركزين لتلقي لقاح كورونا داخل المعرض.



وقال هيثم الحاج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أسعار الكتب مخفضة في المعرض، والمعرض ملتزم بالإجراءات الاحترازية والحصول على اللقاح من ضمن شروط الحضور.



وتابع الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض القاهرة الدولي سوق كبير للكتب وسيشمل تخفيضات مناسبة، لافتا إلى أنه تصل اسعار بعض الكتب 3 جنيهات و 5 جنيهات.



وأضاف الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الطبعة الشعبية الاقل تكلفة للكتب في معرض الكتاب موجودة، ويكون الكتاب بنصف التكلفة بدعم من الدول.



وتابع الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن معرض القاهرة من أكبر المعارض على مستوى العالم.