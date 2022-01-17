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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة والبنك الاهلي يتعادلان سلبيا في كأس الرابطة وتعطل سماعات الحكام

سموحة والبنك الاهلي
سموحة والبنك الاهلي

سيطر التعادل السلبي على أحداث مباراة سموحة والبنك الأهلي في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس رابطة الأندية.

بدأ اللقاء بانطلاقة قوية من قبل لاعبي البنك الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم في ظل تراجع أداء لاعبي سموحة ولكن تمكن الموج الأزرق من الحفاظ علي شباكه نظيفة.

وتأخر انطلاق أحداث الشوط الثاني لمًا يقرب من ١٠ دقائق  بعدما اكتشف طاقم الحكام تعطيل جهاز التوصيل بين افراده ليتدخل الفنيون لحل الأزمة  

وحاول لاعبو الفريقين إحراز هدف التقدم عقب انطلاق أحداث الشوط الثاني من خلال شن الهجمات المرتدة ولكن لم يحالفهم الحظ.

وخاض البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

أحمد السعدني في حراسة المرمى
محمد دبش وأحمد ياسين وعاصم صلاح وأسامة ابراهيم في خط الدفاع 
محمد فتحي وأحمد سعيد ومحمد حامد ومحمد بسيوني ومحمود قاعود في خط الوسط 
فادي فريد رأس حربة 
 

بينما خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :*-

عمر صلاح لحراسة المرمى، وخط الدفاع احمد جمال، احمد رمضان بيكهام، رجب نبيل، ومحمد شكري، وفي وسط الملعب احمد حمص، محمد عبد العاطي، كناريا، وعبد الكبير الوادى، وفى الهجوم الثنائي حسين فيصل، محمد ناجى".

ودخل البنك الأهلي المباراة بعد الهزيمة في اللقاء السابق أمام المقاولون العرب بهدف نظيف في الجولة الأولى، بينما يدخل فريق سموحة المباراة، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي بهدف نظيف.

المقاولون العرب البنك الاهلي سموحة أحمد رمضان رابطة الأندية سموحة والبنك الأهلي أحمد رمضان بيكهام

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