اقتصاد البحرين|التأمين الاجتماعي يدشن 6 خدمات إلكترونية جديدة

دشنت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي 6خدمات إلكترونية جديدة تضاف إلى خدماتها المقدمة عبر المركز الإلكتروني لخدمات المشتركين، ويمكن الاستفادة منها مباشرة دون حاجة المراجعين لحجز موعد مسبق أو لزيارة مراكز خدمات المشتركين.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء البحرينية " بنا"، إن تشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة تشمل طلب شراء خدمة افتراضية، وطلب شراء مدة سابقة/ شراء أشهر مكملة للسنوات الصحيحة، وطلبات الاستبدال، إلى جانب طلبات الموافقة أو استئناف قرار اللجان الطبية، وطلبات استرجاع واستبدال الشيكات، والشكاوى العمالية لعدم الاستبعاد.



وبحسب التقرير فقد بلغ غدد الخدمات 25 خدمة متنوعة يتم تقديمها عبر المركز الإلكتروني، حيث يتم التواصل مع أصحاب الطلبات بعد استلامها للمتابعة والقيام باللازم وموافاتهم بالمستجدات، كما يتيح المركز خدمة متابعة الطلبات إلكترونيا من خلال إدخال رقم الطلب والرقم السكاني لمعرفة سير إنجاز المعاملة.



تجدر الإشارة إلى أن المركز الإلكتروني لخدمات المشتركين تم إنشاؤه لإتاحة تقديم الخدمات التأمينية المقدمة في مراكز الاستقبال بالهيئة إلكترونيا، إلى جانب الخدمات التأمينية الموجودة على الموقع الإلكتروني التي يتم تقديمها لأصحاب العمل والمؤمن عليهم عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (www.sio.gov.bh) حيث يستطيع المراجع إنهاء معاملته مباشرة دون الحضور الشخصي، وقد بلغ عدد الطلبات المنجزة عن طريق المركز الإلكتروني لخدمات المشتركين إلكترونيا أكثر من 35 ألفا و500 طلب متنوع خلال سنة 2021.



ودعت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى الاستفادة من جميع الخدمات التأمينية المتاحة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.sio.gov.bh، وأعربت عن ترحيبها باستفسارات المشاركين عبر مركز الاتصالات والخدمات على الرقم: 17000707، أو البريد الإلكتروني المباشر لخدمات المشتركين [email protected]، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى.