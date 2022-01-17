الأهلي يتصدر تريند تويتر عقب التعادل مع الإسماعيلي.. ومغردون: عظمة

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #الأهلي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب تعادل الأهلي مع الإسماعيلي 1-1 في مباراة اليوم، بالجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

وتصدر هاشتاج #الأهلي قائمة الأكثر تداولًا عبر تويتر، وجاءت التعليقات من قبل جمهور النادي الأهلي علي أداء اللاعبين في المباراة أمام الإسماعيلي، كالتالي:

عظمة قدمها شباب الاهلي النهاردة قدام الفريق الاول للاسماعيلي .. برافو 👏👏👏 pic.twitter.com/dbSrZW73yc — Karim Said- كريم سعيد (@KarimSaid) January 17, 2022

+90 حاجة بتتورث في الأهلي — أمير عبد الحليم (@AmirAbdElhalim) January 17, 2022

هى دى تربية الاهلى زعلان عشان التعادل برافوووو محمد مغربى ♥🦅♥🦅♥ pic.twitter.com/ULrghv4zPa — basione saad (@basionesaad64) January 17, 2022

وأبدي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بأداء شباب الفريق خلال المباراة التي أقيمت اليوم أمام الإسماعيلي بالإسكندرية، وانتهت بالتعادل 1-1 في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة.

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أن الروح العالية والإصرار على التسجيل حتى الثواني الأخيرة من المباراة رغم معاناة الفريق من الإجهاد من أهم الإيجابيات التى يسعى الجهاز للتأكيد عليها.

وقال موسيماني: «أنا فخور للغاية بهؤلاء الشباب الذين يملكون روح الأهلي، ولديهم رغبة دائما في القتال لتحقيق الفوز، لقد واجهوا فريقين بكامل نجومهما في آخر مباراتين، لكن بالنسبة إلى وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين، فالتعادل اليوم أمام الإسماعيلي وسط هذه الظروف والغيابات بمثابة انتصار، وأعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف».

وأشار موسيماني إلى أن بطولة كأس الرابطة هي فرصة رائعة تمنح لناشئي الأهلي لإثبات وجودهم، في ظل غياب عدد كبير من نجوم الفريق الأول سواء بسبب الإصابة أو بسبب مشاركتهم مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف: «هذه البطولة بمثابة فرصة لنا لنكتشف مستويات ناشئينا، وهذه هي المباراة الثانية التي نلعبها خلال أربعة أيام. نحن نلعب بلاعبين أعمارهم صغيرة و تعرضوا للإجهاد لكن لديهم الروح والعزيمة للاستمرار والقتال، رغم أنهم يفتقرون للخبرة الكافية، ليس لدينا الوقت الكافي للتدريب ولكنهم التزموا اليوم بالتعليمات الفنية، نحن فخورون بهم وبروحهم القتالية، وللأمانة، لم نكن لنرى كل هؤلاء اللاعبين إذا ما لم تقم بطولة كأس الأمم الإفريقية».

وتحدث موسيماني عن الغيابات العديدة في صفوف الفريق قائلا: «لدينا لاعبين غائبين بسبب إصابتهم بالكورونا، كما تعرض كل من محمود وحيد وصلاح محسن للإصابة في المباراة السابقة. نحن نعاني كثيرا من الغيابات. وأتمنى ألا يتعرض أي لاعب للإصابة خلال الفترة القادمة».

كما تحدث موسيماني أيضًا عن محمد محمود الذي حمل شارة قيادة النادي الأهلي خلال الشوط الأول من المباراة، وقال إنه لاعب رائع ولديه الخبرة ولكنه بعيد عن المباريات منذ فترة طويلة، ويجب تجهيزه بالتدريج حتى يعود إلى سابق مستواه، مشيرا إلى أنه سعيد بالتحسن في أداء اللاعب خلال الفترة الماضية.