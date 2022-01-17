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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حفل ذا بيست .. التشيلية كريستيان إندلر أفضل حارسة مرمى في العالم

صدى البلد

نالت التشيلية كريستيان إندلر لقب أفضل حارسة مرمى في العالم في حفل ذا بيست المقامة حاليا

وانطلقت مراسم حفل "ذا بيست"، اليوم الإثنين، الذي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سويسرا، لإعلان أفضل لاعب في العالم لعام 2021.

وتبقى الجائزة الأهم هي جائزة أفضل لاعب في العالم لفئة الرجال، والتي تشهد تواجد محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، على رأس القائمة النهائية للمرشحين للتنافس على تحقيقها.

 

وسيلقي محمد صلاح منافسة قوية وشرسة مع ليونيل ميسي جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني والمنتخب البولندي.

 

ويسعى صلاح لأن يصبح أول لاعب عربي وثاني لاعب أفريقي يحقق جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا”، وأول لاعب أفريقي يحققها تحت مسمى “The Best”.

 

ويغيب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، عن الحفل لمشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

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