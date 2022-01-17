«خريف العمر» أمسية شعرية وغنائية جديدة في بيت السناري الأثري..غدًا

تقام في السادسة مساء غد الثلاثاء، أمسية شعرية وغنائية جديدة بعنوان "خريف العمر" للشاعر كريم صالح وآخرين، بمقر بيت السناري الأثري في السيدة زينب.

وتتضمن الأمسية مجموعة من الفقرات المتنوعة التي تجمع بين الشعر والموسيقى والغناء، حيث سيقدم مجموعة من الأشعار التي تحكي وتجسد التجارب الحياتية المختلفة باستخدام الإلقاء الذي يعبر عن الحالات الشعورية والمواقف التي يمر بها الإنسان، ويصاحب ذلك مجموعة من الأغاني الفلكلورية والمقطوعات الموسيقية.

حالة ثقافية

يأتي هذا الحفل في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بالشعر الغنائي، والموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.