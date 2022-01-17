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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي أشمون يستغيثون بوكيل صحة المنوفية لانتداب أخصائي صدر للمركز الطبي

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالمنوفية

تقدم عددا من أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية، باستغاثة إلى الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بانتداب أخصائي صدر من مستوصف الصدر بأشمون إلى المركز الطبى بأشمون من الأحد إلى الخميس.


وأكد الأهالى أن المركز متوافر به جهاز أشعة ويعمل عليه فنيين أشعة ولكنه لا يعمل بكامل طاقته منذ عام، وهو ما سيساهم فى تخفيف الضغط على طالبي الشهادات الصحية.


وأوضح أهالى أشمون، أن الاستجابة إلى استغاثتهم ستساهم فى متابعة حالات تداول الأغذية والشهادات الصحية، إضافة إلى تخفيف التكدس في ظل انتشار فيروس كورونا، لا سيما وأن الدولة في الفترة الحالية أكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

اشمون وزارة الصحة فيروس كورونا المنوفية محافظة المنوفية

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