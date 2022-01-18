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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عصام عبد الفتاح: مندهش من شكوى الإسماعيلي.. والأهلي تعرض للظلم ولم يتحدث

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مهما اللجنة هي الحياد دائما وأن ما يحدث من جانب الإسماعيلي غير مفهوم.

وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات عبر "أوضة اللبس" مع شادي محمد المذاع على قناة النهار: "مش كل واحد بيقدم أداء وحش يطلع العيب في التحكيم، والخبراء اليوم أكدوا صحة ركلة الجزاء الخاصة بالنادي الأهلي".

وتابع "متعجب من قرار الإسماعيلي بالانسحاب من البطولة بالرغم من أنهم م يتعرضوا للظلم، وبالعكس الأهلي هو من تعرض للأخطاء ولكن في النهاية النتيجة تعادل بين الفريقين والكل سعيد".

وواصل "بطولة كأس الرابطة ودية، والجميع يقوم باختيار العناصر الجديدة معه لاكتساب الخبرات، ولكن ما يحدث مع التحكيم غير مقبول على الإطلاق ولابد من الهدوء في الفترة القادمة".

عصام عبد الفتاح الاسماعيلي الأهلى كأس الرابطة لجنة الحكام

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