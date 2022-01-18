أشرف خضر: الإسماعيلي أهدر فوزا سهلا أمام الأهلي.. والصباحي تحامل علينا

أكد أشرف خضر، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، أن الجهاز الفني يتطلع لإعداد الفريق لبطولة الدوري من خلال كأس الرابطة.

وقال خضر فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "مجلس الادارة وفر كل شييء للفريق خلال الفترة الاخيرة ودعمنا بصفقات مميزة، ومباراة الاهلي اليوم كانت سهلة للغاية ولكن اللاعبون فرطوا فى الفوز".

وأضاف: "الاسماعيلي أهدر فوزا مستحقا أمام الأهلي، ولكن محمد الصباحي تحامل على الدراويش بشكل غريب".

في سياق اخر أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، بيانًا رسميًا، يؤكد من خلاله رفضه الأخطاء التحكيمية، التي حدثت خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان محمد الصباحي، حكم المباراة احتسب ركلة جزاء للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وجاء نص البيان على النحو التالي:-

يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار.. لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحي والطاقم المساعد له من أخطاء فجة في مباراة الفريق أمام الأهلي وأهمها احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت الإسماعيلي من فوز مستحق.

ويشدد المجلس على أنه لا يقبل على الإطلاق بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق النادي، واذ يقدم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي هذا الاحتجاج الرسمي يطالب فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية باعتبارهما القائمين على إدارة نشاط الكرة فى مصر بالآتي..

– اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية واضعين في الاعتبار احترامنا الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.

-إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم، واتخاذ الإجراءات الرادعة التى تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة.

-إعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

-وفى حال عدم اتخاذ كل ما سبق يؤكد المجلس على احتفاظه بحقه فى التصعيد والمتمثل فى عدم الاستمرار فى تلك البطولة التحضيرية، حفاظًا على حقوق النادي الذي يتمتع بظهير جماهيري كبير.