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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

11244 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 4 دول عربية خلال 24 ساعة

صدى البلد

سجلت عدد من الدول العربية، الاثنين، تباينًا في الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.


ففي الأردن، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و39 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي مليون و106 آلاف و6 إصابات، كما سلجت شفاء 1392 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي مليون و62 ألفا و642 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 13 ألفا و4 حالات، وذلك عقب تسجيل 18 حالة وفاة جديدة . 


وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 آلاف و109 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 826 ألفا و279 إصابة، كما سجلت وفاة 14 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلي 9 آلاف و397 حالة.


وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 692 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 226 ألفا و749 إصابة، و11 وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلي 6 آلاف و423 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 155 ألفا و192 حالة، وذلك عقب شفاء 402 حالة جديدة.


وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 404 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ الإجمالي 55395، فيما تم تسجيل 825 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 42725، ووفاة مصاب واحد ليبلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 909 . 

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