وفد رسمي من الملاحة الدولية لقناة السويس للاستفادة من تجربة تعويم السفينة الجانحة ايفرجيفن

التقى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي لقناة السويس في معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ ، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بقاعة الاجتماعات بالجناح المصري.

في بداية اللقاء، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لمشاركة الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية في الفعالية الخاصة بقناة السويس، مثمنا حضوره الهام الذي كان عاملا أساسيا لنجاح الفعالية وإثراء النقاش وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا الملحة التي تواجه المجتمع الملاحي في ظل التحديات الراهنة.

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على فتح آفاق أرحب للتعاون مع العملاء وشركاء النجاح وكافة الجهات والمنظمات الفاعلة في صناعة النقل البحري بما يمكن معه تفعيل دور قناة السويس الداعم لاستقرار سلاسل الإمداد و خدمة حركة التجارة العالمية .

من جانبه، عبر السيد جاي بلاتين الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية عن سعادته بالتواجد في فعالية قناة السويس وبهذا اللقاء الذي يعد ثمرة التواصل الذي بدأ خلال متابعته لتطورات أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN في مارس من العام الماضي، مثمنا هذه الفرصة الطيبة التي أتاحت له التعبير عن تقديره لجهود الهيئة في إدارة أزمة جنوح السفينة البنمية ونجاحها في تعويم السفينة في وقت قياسي.

وأكد بلاتين حرصه على التعرف عن قرب على تفاصيل عملية تعويم سفينة الحاويات البنمية من خلال ترتيب زيارة رسمية لوفد غرفة الملاحة الدولية لمقر هيئة قناة السويس، لافتا في هذا الصدد إلى أن ما تم تداوله عن جهود عملية الإنقاذ لا يفي بما حدث على أرض الواقع.

كما أعرب الأمين العام لغرفة الملاحة الدولية عن تطلعه لتفعيل سبل التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس، بعقد لقاءات مستمرة وتوقيع اتفاقية للتعاون يمكن بمقتضاها تعزيز التواصل وتنظيم فعاليات مشتركة لمناقشة القضايا الهامة المتعلقة بصناعة النقل البحري وحركة التجارة العالمية.

خلال اللقاء، دعا بلاتين إلى تقديم هيئة قناة السويس المزيد من التسهيلات لتيسير عملية نقل البحارة المصابين بفيروس كورونا المستجد ضمن جهود الهيئة للمشاركة في مواجهة التحديات التي فرضها انتشار الوباء على القطاع البحري.

في نهاية اللقاء، شدد الفريق ربيع على اهتمام الهيئة بتعزيز أواصر التعاون مع غرفة الملاحة الدولية بما يتيح تبادل الرؤى والخبرات لاسيما ما يتعلق بالخبرات المتخصصة في الأعمال البحرية والإنقاذ البحري والخدمات المقدمة للسفن، كما رحب بتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الأطقم البحرية سواء من خلال تسهيل عملية تغيير الأطقم البحرية أوغير ذلك من أشكال المساعدة.

IMG-20220118-WA0003

IMG-20220118-WA0001