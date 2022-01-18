أكلات الشتاء .. طريقة عمل العزيزية

تعد العزيزية من أجمل الأكلات الشرقية التى تمتلك مذاقا شهيا ومميزا وهى أحد أصناف الحلويات المناسبة لفصل الشتاء.

نقدم لكم طريقة عمل العزيزية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير العزيزية

مكرونة

ماء مغلى

ملح

زيت ذرة

سكر

لبن

كريمة

فانيليا

مكسرات

4 بيضة

سمنة



طريقة عمل العزيزية

* أسلقي المكرونة فى الماء المغلى و ملح و زيت ثم ترفع و تضرب فى الخلاط مع اللبن و السكر

* ضيفى المكرونة فى بايركس الفرن المدهون بالسمنة و ترش عليها المكسرات

* اخلطى اللبن و الكريمة مع البيض ثم يوضع على المكرونة و يدخل الفرن جتى يصبح لونها ذهبى و تقدم العزيزية باردة